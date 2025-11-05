Belvisi: “Basta ostruzionismi. L’urbanistica si decide in commissione”

L’urbanistica torna al centro del dibattito politico a Latina. In precommissione, sotto la guida del presidente Roberto Belvisi, è stato dato mandato agli uffici comunali di proseguire l’esame della variante speciale di recupero ai sensi della L.R. 28/80, ferma dal 2013. “Sono depositati i progetti di due gruppi su tre – spiega Belvisi – che, previa istruttoria, saranno presto portati in commissione per l’approvazione”.

Il lavoro della commissione urbanistica si muove su più fronti: dalla pianificazione generale del territorio al recupero dei nuclei abusivi, fino alla revisione dei PPE dei Borghi e allo sviluppo della Marina, tasselli di una strategia territoriale complessiva.

Belvisi, incalzato anche dai cittadini e dai membri della sua stessa commissione, lancia un messaggio netto: “Non accetterò più rallentamenti, ostruzionismi, polemiche sterili e inutili per fermare un percorso che vede l’amministrazione comunale in prima linea per la tutela del territorio. Ora basta, è necessario andare avanti e superare le contrapposizioni da qualsiasi lato provengano”.

Il presidente rivendica con forza il ruolo della commissione: “L’urbanistica si decide qui. È arrivato il tempo della piena e corretta responsabilità da parte dei partiti, in modo da concretizzare il lavoro fatto e dare risposte concrete ai cittadini. L’urbanistica deve restare lontano da logiche di partito estranee allo sviluppo del territorio”.

Infine, un passaggio personale che chiarisce la sua visione: “Ho scelto di mettere da parte la mia professione per servire la comunità. Sviluppare una pianificazione sostenibile e di recupero edilizio resta la mia priorità e quella della commissione tutta”.