Benacquista a Ferrara per continuare la corsa

In casa nerazzurra è stata una settimana intensa, scandita da allenamenti mirati e dall’inserimento di nuovi elementi chiamati a rinforzare il gruppo in un momento delicato della stagione. Le assenze di Antonio Gallo e Ilario Simonetti hanno reso necessario l’intervento della società sul mercato e sabato sera faranno il loro esordio con la maglia pontina l’ala Yannik Giombini e il playmaker Vincenzo Taddeo, pronti a mettersi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni per dare continuità all’ottimo percorso fin qui costruito.

Latina occupa attualmente il quarto posto in solitaria con 40 punti, a quattro lunghezze dal terzetto di testa composto da Virtus Roma, Pielle Livorno e JuveCaserta, tutte a quota 44. A differenza delle squadre che la precedono, la Benacquista ha già osservato il turno di riposo e deve ancora recuperare la sfida interna con Chiusi (in programma il 25 marzo). Alle spalle dei nerazzurri, staccata di quattro punti, c’è la Luiss Roma, a conferma di una classifica corta e di un equilibrio che rende ogni partita determinante.

Ferrara, attualmente quattordicesima con 18 punti (9 vittorie e 18 sconfitte), è reduce da quattro stop consecutivi e avrà grande motivazione nel cercare il riscatto davanti al proprio pubblico. L’Adamant, però, ha già dimostrato di poter competere ad alto livello: è stata tra le poche formazioni capaci di espugnare il campo della Luiss e, appena dieci giorni fa, ha messo in seria difficoltà la capolista Virtus Roma. Rispetto alla gara d’andata – disputata il 28 dicembre scorso a Cisterna e vinta da Latina 77-74 – il roster ferrarese è cambiato: inserito il playmaker italo-argentino Stefano Pierotti al posto dello straniero Santiago, arrivato nei giorni scorsi anche Patrick Gatti, che debutterà proprio contro i pontini. Novità anche in panchina, con il passaggio da Coach Giovanni Benedetto a Coach Giancarlo Sacco (a Latina nella stagione 2023/24).

Si prospetta una sfida dall’elevato coefficiente di difficoltà, come del resto impone questa fase del campionato: equilibrio, intensità e capacità di lottare su ogni possesso saranno ancora una volta le chiavi di un confronto tutto da vivere.

Alla vigilia della sfida il vice allenatore nerazzurro Davide Gabriele, ha analizzato il momento della squadra e le insidie del prossimo impegno

«Sappiamo di affrontare una squadra ostica e profondamente diversa rispetto a quella incontrata nel girone d’andata. Ferrara ha cambiato lo straniero inserendo Pierotti, ha aggiunto un nuovo giocatore proprio in settimana e ha anche modificato la guida tecnica. Sono reduci da quattro sconfitte consecutive, quindi è chiaro che stiano cercando nuovi equilibri e che avranno grande voglia di riscatto, soprattutto davanti al loro pubblico.

Dal canto nostro vogliamo dare continuità al percorso delle ultime settimane, nelle quali abbiamo conquistato sei vittorie consecutive. Dispiace molto per gli infortuni di Gallo e Simonetti, ai quali va tutto il nostro sostegno: non siamo stati fortunati, ma dobbiamo affrontare questo momento di emergenza con responsabilità e compattezza.

Siamo felici che la società sia intervenuta prontamente inserendo giocatori di valore come Giombini e Taddeo. Ora spetta a noi, come staff tecnico, lavorare per costruire nuovi meccanismi ed equilibri che, inevitabilmente, richiederanno un po’ di tempo. Continueremo però a impegnarci con determinazione per ritrovare la nostra identità e proseguire nel cammino verso gli obiettivi che ci siamo prefissati».