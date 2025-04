Benacquista a testa alta, la lotta salvezza continua a Livorno

Una partita difficile, disputata con una formazione ridotta, ma la Benacquista Assicurazioni Latina Basket non ha avuto timore di fronte a un avversario di alto livello, attualmente tra le formazioni più in forma del campionato. Nonostante la sconfitta finale per 75-79, arrivata solo dopo un tempo supplementare giocato punto a punto, i nerazzurri hanno combattuto dal primo all’ultimo minuto.

La squadra pontina ha iniziato con una partenza bruciante, gestendo bene il ritmo della gara e rimanendo concentrata per gran parte dell’incontro. Qualche ingenuità e percentuali non ottimali al tiro, soprattutto nella seconda parte, hanno però permesso agli ospiti di rimanere in corsa, portando il match a un finale incandescente e a un overtime che si è deciso per pochi punti.

Nonostante la sofferenza negli ultimi minuti, con il fallo sistematico e la pressione degli avversari, la Benacquista ha saputo tenere testa alla seconda forza del girone. Tra le note positive della serata, l’atteggiamento giusto mostrato dai giocatori e il rientro nelle rotazioni di Capitan Baldasso, che ha disputato alcuni minuti nonostante non fosse ancora al top della condizione.

A livello individuale, ottima prestazione di Caffaro, che ha messo a referto una doppia doppia con 16 punti e 12 rimbalzi, seguita da Rossi con 15 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Ambrosetti (10) e Bechi, miglior realizzatore della partita per i nerazzurri con 18 punti e 6 assist distribuiti ai compagni.

Il prossimo appuntamento per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è fissato per sabato 19 aprile alle ore 18:00, quando i nerazzurri faranno visita alla Toscana Legno Pielle Livorno in occasione della penultima giornata della regular season.