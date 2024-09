Benacquista Assicurazioni, terminate le prime settimane di preparazione. Testa al campionato

La stagione 2024/25 è iniziata con slancio per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che ha completato le prime due settimane di preparazione per affrontare al meglio il campionato di Serie B Nazionale. Queste settimane hanno visto i giocatori impegnati non solo in intense sedute di allenamento, ma anche in due partite amichevoli. Questi incontri hanno offerto un’importante opportunità per il team di spezzare la routine degli allenamenti, oltre a permettere ai giocatori di iniziare a conoscersi meglio sul campo e costruire la sinergia necessaria per affrontare la stagione.

Il capo allenatore Agostino Origlio, in un’intervista, ha espresso la sua soddisfazione per l’andamento della preparazione finora. Ha sottolineato l’importanza delle amichevoli in questa fase iniziale, che oltre a variare il ritmo settimanale, servono come un utile banco di prova per valutare le prestazioni individuali dei giocatori. Origlio ha chiarito che, in questo momento, la valutazione si concentra più sui singoli atleti e sul loro atteggiamento in campo piuttosto che sulla prestazione collettiva della squadra.

Secondo il coach, il gruppo si è dimostrato molto serio e impegnato nel lavoro, il che lascia intravedere ampi margini di miglioramento. Origlio ha inoltre evidenziato come anche i giocatori più esperti, quelli con “tanto chilometraggio” come li definisce lui, abbiano ancora spazio per crescere e migliorare, grazie anche alla buona composizione della squadra e agli incastri ben studiati tra i vari elementi.

L’entusiasmo e l’approccio positivo che emergono dalle parole di Origlio indicano che la squadra è sulla strada giusta per prepararsi al meglio alla nuova stagione. I prossimi giorni e settimane saranno cruciali per affinare ulteriormente la coesione di squadra e per arrivare pronti all’inizio del campionato.