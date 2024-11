Benacquista Basket, arriva il Sant’Antimo per la prima di Martelossi

Dicembre parte col botto per la Benacquista Basket, pronta a ricevere il Sant’Antimo questa domenica al Palasport di Cisterna di Latina alle ore 18.00.

Martelossi, alla prima di B nazionale davanti ai suoi tifosi, non potrà ancora contare su Baldasso e Mennella, entrambi alle prese con infortuni. I nerazzurri hanno necessità di fare punti in campo amico e si preparano a fronteggiare un Sant’Antimo desideroso di rivalsa dopo la sconfitta contro il Cassino per 66-64.

Ai microfoni dei giornalisti si è espresso Coach Trimboli per presentare la gara di domani: “Domenica affronteremo Sant’Antimo, squadra che nell’ultimo periodo ha avuto dei risultati altalenanti, ma che ha un roster composto da giocatori di talento, come la guardia Nelson e il playmaker titolare Lucas, sarà fondamentale riuscire a limitarli e rallentarli, cercando di imporre il nostro gioco. In questo momento la classifica non ci sorride, le 6 sconfitte consecutive ne sono la testimonianza, e domenica scorsa a Caserta non siamo riusciti a invertire la rotta. Nonostante per lunghi tratti di gara abbiamo giocato bene, quando sono riemersi i soliti fantasmi non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo”.