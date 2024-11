Benacquista Basket, domani a San Severo in cerca di riscatto

Seconda trasfera consecutiva in casa Benacquista. Domani alle ore 21, sul parquet del Palazzetto dello Sport “Falcone e Borsellino”, i pontini affronteranno nel turno infrasettimanale l’Allianz Pazienza San Severo. Una gara molto importante in termini di classifica, uno scontro diretto tra due formazioni distaccate da 2 punti: i pugliesi fanalino di coda a quota 2 (l’unico successo stagionale lo ha ottenuto in casa con Piombino lo scorso 13 ottobre), i pontini poco più in alto a quota 4, frutto delle vittorie casalinghe sulla Luiss e Cassino.

Entrambe le squadre hanno voglia di riscatto e soprattutto di avere la meglio in una sfida che, in questa fase della stagione, è uno scontro diretto. San Severo avrà il vantaggio del fattore campo e il sostegno dei propri tifosi e la ferma volontà di smuovere il punteggio dopo le recenti 4 sconfitte consecutive. Latina, dal canto suo, vuole reagire in modo energico alla prestazione del turno precedente a Fabriano e ritrovare il sorriso.

Queste le parole alla vigilia di coach Agostino Origlio: “Le difficoltà sono tante, lo stiamo riscontrando soprattutto durante le partite in trasferta, dove abbiamo faticato ad avere la dimensione di una vera squadra. Adesso mi aspetto dei netti miglioramenti, delle risposte significative e dei fatti concreti. Questo è il momento del “fare”, non più del “dire”. Ora conta solo quello che la squadra. me compreso, saprà fare”.