Benacquista Basket, domani la trasferta di Nardò

La squadra di basket della Benacquista Assicurazioni Latina si prepara per la seconda trasferta della settimana, questa volta contro l’HDL Nardò. Il match è in programma per domani, domenica 12 maggio alle ore 18:00 presso il Palasport di S. Giuseppe da Copertino a Lecce.

Questa sarà la terza gara della Fase Salvezza, e per i nerazzurri è fondamentale ritornare in campo per riscattare la prestazione sottotono della partita di mercoledì contro Chiusi. L’attenzione è ora completamente concentrata sull’avversario del momento. Nardò si trova attualmente al secondo posto in classifica con 26 punti, in lotta serrata per garantirsi la permanenza nella categoria. Tuttavia, nelle prime due sfide di questo girone, la squadra ha subito una sconfitta in casa contro Agrigento e mercoledì ha ceduto di stretta misura sul campo della Luiss.

Nonostante si trovi ancora in fondo alla classifica con 16 punti, il Latina non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e cercherà fino alla fine di risalire la classifica.

Si prospetta quindi una partita cruciale per entrambe le squadre. La voglia di riscatto, la necessità di conquistare punti e il desiderio di raggiungere gli obiettivi prefissati saranno i motori che guideranno un match che si preannuncia estremamente combattuto.