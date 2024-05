Benacquista Basket Latina, inizia la fase salvezza contro Sella Cento

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara per la terza fase del campionato di Serie A2 Old Wild West, cruciale per la salvezza.

Con 14 punti, i nerazzurri affronteranno Cento (30), Nardò (26), Chiusi (22), Roma (18) e Agrigento (16) in 10 partite andata e ritorno.

La classifica finale decreterà le squadre che rimarranno nella Serie A2. Il primo incontro sarà contro la Sella Cento, domani alle 18:00 al Baltur Arena. Nella precedente sfida, la Benacquista aveva vinto 65-69, e ora vuole ripartire da quel successo e dall’atteggiamento positivo mostrato in campo.