Benacquista Basket, Trimboli è il nuovo vice allenatore della prima squadra

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato ufficialmente di aver siglato un accordo con Coach Francesco Trimboli che rivestirà il ruolo di Vice Allenatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Dopo un passato di buon livello come cestista, Trimboli ha militato anche in serie A2 a Barcellona Pozzo di Gotto (1999-2000) squadra della sua città natale, intraprende la carriera di allenatore collaborando, da subito, come assistente di tecnici di primissimo piano (Cesare Pancotto, Franco Gramenzi, Marco Calvani, Giovanni Perdichizzi, per citarne solo alcuni) fino a diventare head coach nella stagione 2015/2016 proprio a Barcellona Pozzo di Gotto in Serie A2. A seguire ricopre anche il ruolo di responsabile del settore giovanile, prima a Crema (2016/2017), poi al Basket Scauri (2017/2018). Quindi il passaggio alla Viola Reggio Calabria (2018/2019), come assistente in Serie B, cui ha fatto seguito l’esperienza alla Costa d’Orlando, dove ha svolto il ruolo di vice coach in Serie B. Nel 2020/21 torna nuovamente nel Lazio a Scauri, sponda Fortitudo, dove ricopre i ruoli di Coach in Serie C Silver e di Direttore tecnico del settore giovanile. Nel 2021/22 Coach “Ciccio” Trimboli torna in Sicilia dove diventa capo allenatore della Svincolati Milazzo in Serie C Gold e arriva a disputare i playoff di categoria. Parallelamente porta il gruppo Under 17 Eccellenza alle Finali Nazionali. Nel 2022/23, sempre a Milazzo, vince il campionato di Serie C Gold, conquistando la promozione in Serie B interregionale, dove nel 2023/24 stagione arriva disputare i quarti di finale playoff.

«Mi piace molto la tipologia di squadra che abbiamo. Il precampionato sarà fondamentale per arrivare pronti al 29 settembre». «Sono molto contento di approdare a Latina e di collaborare con Agostino (Coach Origlio, ndr) che conosco da tanto tempo e con il quale, seppur non avendo mai lavorato nella stessa società, ho vissuto esperienze vicine, essendo entrambi siciliani. Latina è una società che si è sempre distinta per serietà e, nonostante la scorsa stagione sia stata difficile, non ha perso l’entusiasmo e la voglia di guardare al futuro e ripartire con un progetto importante. E questo è uno dei motivi che mi hanno spinto ad accettare subito la proposta. Sono un grande amico di Coach Gramenzi, che ha sempre speso ottime parole nei riguardi del club e sono sicuro che ci sarà l’opportunità di lavorare bene. Sarà una stagione lunga e intensa, ma la tipologia di squadra che abbiamo mi piace molto e quello che faremo sarà migliorarci giorno dopo giorno, iniziando subito con il piede giusto e sfruttando il precampionato per conoscerci e creare la giusta sintonia. Questo primo mese sarà fondamentale per arrivare pronti all’inizio del campionato».