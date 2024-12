Benacquista Basket: ultima del 2024 contro Livorno

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a chiudere il 2024 con l’ultimo impegno dell’anno solare contro la Toscana Legno Pielle Livorno. La sfida si disputerà domenica 29 dicembre alle ore 18:00 sul parquet del Palasport Cisterna di Latina, per la giornata 18 del campionato di Serie B Nazionale, penultimo turno del girone di andata.

PIELLE LIVORNO: UN AVVERSARIO DA RISPETTARE

La Pielle Livorno non ha bisogno di grandi presentazioni. Con 22 punti e la sesta posizione in classifica, la formazione toscana arriva alla sfida in grande forma, avendo ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 partite. La compagine livornese è una delle “Big” del girone B, costruita con un roster esperto e ben strutturato, e punta a disputare un campionato di vertice, con l’obiettivo di ambire anche al salto di categoria.

LATINA: RISCATTO E CONTINUITÀ

Nonostante la battuta d’arresto subita domenica scorsa a Ruvo, la Benacquista Latina vuole riprendersi subito e tornare a far valere il buon lavoro fatto in palestra. La parola d’ordine per i nerazzurri è “continuità”, da applicare per tutta la durata della partita, mantenendo concentrazione e lucidità. Latina è chiamata a riscattare la prestazione opaca dell’ultima giornata e a giocare una buona pallacanestro. La fiducia nelle proprie forze e la determinazione saranno fondamentali, così come il sostegno del pubblico, che potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta per regalare piacevoli sorprese.