Benacquista, che beffa nel finale contro Treviglio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una gara intensa e avvincente, gestisce brillantemente i primi due quarti di gioco, conducendo anche di 22 lunghezze, e rimane avanti nel punteggio fino ai secondi finali, contro la Gruppo Mascio Treviglio, formazione di primissima fascia. In un finale al photofinish, gli ospiti riescono a ribaltare la situazione e a conquistare una vittoria di misura (90-92) che nulla toglie alla buonissima prestazione della squadra pontina. I nerazzurri hanno combattuto e giocato alla pari, nonostante le rotazioni fossero ridotte per via dell’assenza di Mladenov (bloccato dalla febbre) con una squadra costruita con obiettivi molto importanti e per disputare una stagione di vertice, dimostrando di essere pronti a lottare sempre e fino all’ultimo secondo, non importa quale sia l’avversario. Ben sei gli uomini in doppia cifra per la Benacquista che avrebbe meritato la vittoria per quanto ha espresso sul parquet del PalaBianchini questa domenica.

Il prossimo appuntamento è per domenica 26 novembre 2023 alle ore 18:00 al PalaMoncada, dove i nerazzurri, faranno visita alla Moncada Energy Agrigento in occasione dell’undicesima giornata del Campionato.

LATINA BASKET – TREVIGLIO 90 – 92 Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Gaines 18, Amo, Collazo n.e., Parrillo 12, Romeo 10, Cicchetti 16, Spadon n.e., Viglianisi 3, Fall 10, Moretti 4, Alipiev 17. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico. Tiri da 2 54% (22/41), tiri da 3 38% (12/32), tiri liberi 77% (10/13)