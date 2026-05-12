Benacquista, chiudi la serie: domani match point a Treviglio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a vivere una serata potenzialmente decisiva nei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. Mercoledì 13 maggio alle 20:45 i nerazzurri saranno di scena al PalaFacchetti contro la Tav Treviglio Brianza Basket per Gara 3 della serie.

La squadra allenata da Franco Gramenzi arriva in Lombardia forte del vantaggio di 2-0 conquistato nelle prime due sfide disputate al Palasport di Cisterna. Due gare intense e combattute, nelle quali Latina ha saputo imporsi grazie alla solidità difensiva, alla qualità offensiva e soprattutto alla forza del collettivo.

“Questa squadra ha dimostrato di potersi fidare l’uno dell’altro. Si aiutano sempre ed è questa la nostra vera forza”, ha dichiarato coach Gramenzi nel post partita di Gara 2.

Nonostante il doppio vantaggio, in casa nerazzurra resta alta la concentrazione. Treviglio, infatti, proverà a sfruttare il fattore campo per riaprire la serie davanti al pubblico del PalaFacchetti e allungare il confronto almeno a Gara 4.

In caso di vittoria, Latina conquisterebbe l’accesso alle semifinali playoff, dove troverebbe la vincente della sfida tra Herons Montecatini e San Giobbe Chiusi, con Montecatini avanti 2-0 nella serie.

Se invece dovesse vincere Treviglio, Gara 4 si giocherà venerdì 15 maggio ancora in Lombardia. Eventuale Gara 5 lunedì 18 maggio al Palasport di Cisterna di Latina.