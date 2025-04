Benacquista di prepotenza in casa contro Fabriano. Ora i playout

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera nettamente la Janus Ristopro Fabriano (84-57) giocando una partita solida e di grande lucidità. Un successo importante che permette a Latina di salire di un gradino in classifica nel girone B di Serie B (quota 20 punti a pari merito con Cassino, ma con lo scontro diretto a favore) e di poter disputare le prime due gare (e l’eventuale gara 5) dei playout in casa. La Benacquista è nel Tabellone 1 della post season e affronterà Fiorenzuola Bees, che con 24 punti si è classificata in 18esima posizione nel girone A. Le date saranno 11,13,16,18,21 maggio 2025 (il calendario sarà ufficializzato dal Settore Agonistico Fip nei prossimi giorni).

I nerazzurri, ancora in forze ridotte (Thioune in panchina solo a onor di firma e Ambrosetti indisponibile per un problema gastro interinale) hanno avuto il giusto approccio al match, sono rimasti coesi anche nei momenti in cui gli ospiti hanno provato a riaprire le sorti di un match che i pontini hanno gestito bene fin dalle prime battute. Gara equilibrata nei primi due quarti, ma dominata dai padroni di casa nella seconda parte.

BENACQUISTA LATINA – JANUS FABRIANO 84-57

BENACQUISTA LATINA: Caffaro 18, Bechi 11, Pellizzari, Giancarli, Mennella 9, Baldasso, Merletto 16, Paci 10, Rossi 10, Guastamacchia 10, Thioune n.e. Coach Martelossi. Vice Trimboli. Assistente Bagni. Tiri da 2 58% (18/31), tiri da 3 41% (12/29), tiri liberi 71% (12/17)

JANUS FABRIANO: Carta 4, Pierotti 10, Dri 5, Centanni 8, Hadzic 11, Gnecchi 12, Molinaro 5, Pisano n.e., Scandiuzzi, Romagnoli n.e., Ottoni n.e., Scanzi 2. Coach Niccolai. Vice Rossi. Assistenti Petrucci e Moscatelli. Tiri da 2 42% (13/31), tiri da 3 23% (8/35), tiri liberi 54% (7/13)

ARBITRI Guarino Marco di Campobasso, Marianetti Andrea di San Giovanni Teatino (CH).