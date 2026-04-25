Benacquista, domani arriva Faenza: vincere per blindare il 3° posto

Tutto in quaranta minuti. La Benacquista Latina Basket si appresta a vivere l’ultima giornata della regular season di Serie B Nazionale con un obiettivo chiaro, ossia blindare un terzo posto in classifica che garantirebbe un traguardo fondamentale in ambito fattore campo nella griglia playoff. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 18, quando sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina arriverà la Raggisolaris Faenza.

I nerazzurri si presentano a questo ultimo impegno con il morale alto, reduci dalla vittoria al cardiopalma ottenuta sul campo della PSA Casoria. Con 52 punti e il vantaggio negli scontri diretti contro la Pielle Livorno, i pontini hanno il destino nelle proprie mani. Dall’altra parte della metà campo invece ci sarà un Faenza solido e già proiettato alla post-season. La vittoria nel recupero contro Chiusi ha blindato l’ottavo posto per i romagnoli, garantendo loro il diritto di giocare in casa il secondo turno del play-in. Una squadra, dunque, che giocherà con la mente libera ma forte di un ottimo stato di forma.

All’andata Latina riuscì a espugnare il campo di Faenza con un convincente 66-74, ma la sfida di domenica promette di essere diversa. Oltre alla posta in palio, i riflettori sono puntati su Alberto Pellizzari, reduce da prestazioni incoraggianti che hanno dato linfa vitale alle rotazioni di coach e compagni. “Siamo pronti per l’ultimo sforzo prima della post-season – spiega ai microfoni del match –, vogliamo confermare quanto di buono costruito in questa stagione e presentarci ai playoff con la migliore posizione possibile.”