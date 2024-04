Benacquista, domani con Orzinuovi la penultima della Fase a Orologio

Penultima giornata della seconda fase di qualificazione per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che si prepara ad affrontare, in terra bresciana, l’Agribertocchi Orzinuovi. L’appuntamento è per domani con palla a due alle ore 18:00 sul parquet del PalaBertocchi.

Una gara di grande rilevanza per entrambe le compagini, che stanno cercando conquistare un posto nella poule salvezza. Latina è attualmente penultima con 14 punti nel Girone Verde, medesima situazione per Orzinuovi nel Girone Rosso, ma a quota 18. I due punti in palio sono preziosi e renderanno sicuramente la sfida avvincente.

La Benacquista è reduce da due successi consecutivi, di cui l’ultimo al fotofinish (71-70 vs Verona) e s’impegnerà al massimo per allungare la striscia positiva. Anche per il team guidato da Coach Zanchi l’ultimo turno è stato deciso nei secondi finali, ma il risultato ha premiato Treviglio (79-78) e questo renderà Orzinuovi ancora più motivata.

Ex dell’incontro lo statunitense DeMario Mayfield che ha vestito la maglia della formazione bresciana dall’inizio della stagione fino ai primi di dicembre 2023, quando si è trasferito alla Benacquista.

Il PalaBertocchi ha visto cadere formazioni di alto livello come Cantù, all’inizio della fase a orologio, e Torino, alla settima giornata. Per i nerazzurri, quindi, non sarà una trasferta semplice, ma la voglia di combattere per il raggiungimento dell’obiettivo è grande, a prescindere dall’avversario, e scenderanno sul parquet con grinta e determinazione.

Così coach Gianluca Sacco alla vigilia del match: “Questa partita con Orzinuovi si prospetta molto interessante, perché siamo due squadre nella medesima situazione di classifica, ed entrambe, in tante occasioni, abbiamo dimostrato di non essere le ultime, fatti salvi i fattori che hanno condizionato l’andamento della stagione, nel nostro caso i tantissimi infortuni e la chiusura del palazzetto dello sport, che ci ha costretti per lungo tempo a essere nomadi nelle gare interne. Sicuramente da questo punto di vista Orzinuovi ha avuto il vantaggio di poter disputare le partite casalinghe in un campo caldo, di fronte al proprio pubblico. Siamo due formazioni, a volte forse sottovalutate, che hanno sempre venduto cara la pelle, giocato una buona pallacanestro con i mezzi a disposizione, e che, talvolta, hanno anche riservato piacevoli sorprese”.

Dalla sala stampa è intervenuto anche Alexander Cicchetti che ha spiegato: “La sfida con Orzinuovi è sicuramente molto difficile, ma veniamo da un trend positivo, due vittorie che per noi sono state importanti, soprattutto a livello di classifica, ma anche moralmente. A Orzinuovi cercheremo di portare avanti questa tendenza, nonostante sia un campo ostico, consapevoli del fatto che anche per i nostri avversari sarà una partita determinante. Sarà una battaglia contro una squadra molto fisica, per questo dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto negli ultimi due incontri, mantenere alto il livello di intensità e giocare bene insieme per provare a continuare l’andamento positivo”.