Benacquista, domani controllo Quarrata. Ieri la presentazione

Nella splendida cornice di Piazza del Popolo, è stata presentata ufficialmente la squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, con grande partecipazione del pubblico della città. Un evento che ha visto prima alcuni giocatori della prima squadra, scambiare due tiri con i bambini del settore minibasket, per poi passare alla presentazione vera e propria, con gli interventi dei numerosi protagonisti.

Per l’occasione, sono state presentate anche le due divise per la stagione corrente, quella bianca e quella nera, con quest’ultima che richiama il pattern di quella indossata dal primo Latina di Gramenzi.

Dopo la splendida vittoria in trasferta alla prima apparizione ufficiale, il Latina Basket torna “a casa”, in quel di Cisterna, dove domani si scontrerà con il Consorzio Leonardo Dany Quarrata che, come il Latina, ha già raccolto i primi punti all’esordio in Serie B Nazionale.

“Domenica affronteremo Quarrata – ha detto il playmaker nerazzurro Edoardo Di Emidio -che nella gara d’esordio ha messo in difficoltà una squadra blasonata come la Virtus Roma, giocando con grande energia e pressione sulla palla. È una squadra da non sottovalutare: ci aspetta una sfida tosta e ad alta intensità, in cui sarà determinante restare concentrati e attenti. La vittoria in trasferta ci ha dato fiducia e vogliamo proseguire su questa strada, migliorando il gioco e limitando gli errori. Ci stiamo allenando con impegno e serietà fin dall’inizio della stagione. Siamo carichi per il debutto in casa e pronti a dare tutto per la maglia, per vincere e fare sempre qualcosa in più rispetto all’avversario”.