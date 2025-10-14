Benacquista, domani la prima gara infrasettimanale contro Livorno

Dopo la prima sconfitta stagionale, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a tornare sul parquet del PalaSport di Cisterna di Latina per il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale. La partita sarà domani, mercoledì 15 ottobre, con la palla a due alle ore 20:30.

L’avversaria è una delle squadre più forti e ambiziose del Girone B, la Pielle Livorno, guidata da coach Andrea Turchetto, considerata tra le principali favorite per il salto di categoria. La formazione toscana può contare su un roster di alto livello e grande esperienza, con quattro vittorie consecutive, di cui due in trasferta e due in casa, con margini sempre più ampi nelle ultime uscite, a conferma della solidità e della qualità del gruppo.

Sul fronte nerazzurro, la Benacquista arriva con un ottimo avvio di stagione, tre successi consecutivi nelle prime tre giornate e una sconfitta, 85-84, sul campo di Chiusi. La squadra di coach Franco Gramenzi affronterà la sfida con rispetto per il valore dell’avversario, ma anche con fiducia nei propri mezzi, determinata a esprimere il proprio gioco e a ben figurare davanti al pubblico di casa.

Le parole di Marko Baković: “Stiamo giocando partita dopo partita, cercando di vincere ogni sfida e di migliorare ogni giorno il nostro gioco.

La gara contro Chiusi brucia ancora, ma presto avremo un’altra occasione per dimostrare il nostro valore. Questo campionato è pieno di giocatori di talento e squadre competitive, non esistono partite facili.

La sfida con Livorno sarà sicuramente molto dura: affronteremo una grande squadra, e faremo il possibile per prepararci al meglio nel poco tempo a disposizione.

Il supporto dei tifosi sarà fondamentale: nelle partite difficili come questa, la loro presenza può fare la differenza.

Spero che il pubblico riconosca il nostro impegno e venga al palazzetto a incitarci e sostenerci. Abbiamo bisogno della nostra gente per lottare tutti insieme”.