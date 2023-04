Benacquista, domani ultima partita della Fase a Orologio

La Benacquista Assicurazioni, domani alle ore 20.30, si appresta ad affrontare la terza giornata della Fase a Orologio, che la vede impegnata nel Girone Bianco, dove è a quota 6 punti, sul parquet del Palasport di San Giuseppe da Copertino, a Lecce, dove sfideranno i padroni di casa dell’HDL Pallacanestro Nardò.

Gli uomini guidati da coach Gramenzi sono reduci dal buon risultato casalingo di sabato scorso con Chiusi, che si è aggiunto al successo corsaro del match di esordio in quel di Rimini, e il morale alto sarà sicuramente una bella spinta motivazionale.

Le parole di coach Gramenzi:

“Stiamo rincorrendo i playoff. Con queste prime due vittorie abbiamo rafforzato la nostra corsa, ora dobbiamo essere bravi a continuare a sperare in questo risultato”.

Alberto Cacace, Guardia/Ala Latina Basket:

“La partita a Nardò sarà un banco di prova per i playoff.

Siamo in un buon momento, sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente, che era la cosa più importante per noi. Queste due vittorie all’inizio della fase del girone ci hanno dato fiducia, anche in ottica delle partite successive, perché abbiamo preso consapevolezza di che squadra siamo. Con Chiusi eravamo avanti, poi abbiamo subito un parziale che ha ristabilito la parità, ma siamo riusciti a vincere, e questo vuol dire che anche nei momenti di difficoltà riusciamo a restare uniti. Non ha prevalso l’egoismo, l’abbiamo risolta tutti insieme.

Ora ci attende Nardò, che ha un fattore campo molto importante, durante la stagione, in casa, si è dimostrata una squadra molto ostica da affrontare. Ha una panchina lunga, giocatori molto esperti e con tantissimi punti nelle mani, e anche se abbiamo visto che nell’ultima gara ci sono state delle assenze nel loro roster, noi ci stiamo preparando per affrontarla al completo. Sarà una partita molto difficile, un banco di prova per i playoff, perché loro sono a pari punti con noi. Dobbiamo andare a Lecce, per giocare la nostra pallacanestro, senza pressioni particolari, e sono certo che ci divertiremo”.