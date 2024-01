Benacquista e InTeam insieme tra basket e inclusione

La Benacquista Latina Basket ha intrapreso un progetto di ampio respiro, iniziando una collaborazione con “lnTeam“, associazione che svolge attività nell’ambito della FISDIR e Special Olympics.

Alessia Montemurro e Valentina Ruggieri per i piccoli e grandi traguardi raggiunti con i loro ragazzi sono ormai diventate un punto di riferimento per tante famiglie e ragazzi sul territorio. Una collaborazione con la quale le due società sperano possa essere uno strumento in più per raggiungere nuovi obiettivi sempre più ambiziosi.

Benacquista Assicurazioni sarà l’anello di congiunzione per supportare le associazioni verso un nuovo modo di fare basket sul territorio, sostenendo un’integrazione naturale attraverso uno sport efficace a tutti i livelli. Latina Basket e lnTeam faranno infatti parte del grande progetto della Benacquista Assicurazioni, che sosterrà anche la nascente società sportiva Latina BK Net, che in collaborazione con altre realtà sportive avrà l’obiettivo di far crescere le eccellenze cestistiche del territorio.