Benacquista, è tempo di playoff: venerdì e domenica c’è Treviglio

Dopo una regular season chiusa al terzo seed con un record di 28-8 nel Girone B di Serie B Nazionale, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è ora dei play-off.

La serie al meglio delle cinque dei quarti di finale vedrà contrapposte Latina e Treviglio in un fitto calendario: si inizia venerdì 8 con Gara 1 a Cisterna, appuntamento che poi sarà bissato domenica 10. Poi si andrà due volte a Treviglio, con Gara 3 prevista per mercoledì 13, e Gara 4 eventuale prevista per venerdì 15. Eventuale perchè la serie sul 3-0/0-3 sarebbe da considerarsi conclusa.

Treviglio ha concluso la sua stagione al sesto seed del Girone A, collezionando 21 vittorie e 15 insuccessi: una squadra da non sottovalutare per i ragazzi di Gramenzi, volenterosi di arrivare fino alla fine di questo torneo.

I biglietti intanto sono in vendita per le gare casalinghe, con il tifo pronto a riempire il palazzetto e a spingere i nerazzurri verso il sogno promozione.