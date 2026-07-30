La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conosce il proprio cammino nella stagione 2026/2027. La Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, ha ufficializzato i calendari della Serie B Nazionale Old Wild West: i nerazzurri esordiranno domenica 27 settembre davanti al pubblico del PalaBianchini contro il Tema Sinergie Faenza.

Il campionato, anche per la prossima stagione, adotterà la formula del calendario asimmetrico: le gare del girone di ritorno non coincideranno, a parità di turno, con quelle disputate nella prima parte del torneo.

Dopo la sfida inaugurale casalinga contro Faenza, Latina affronterà la prima trasferta il 4 ottobre sul parquet della Luiss Roma. Alla terza giornata, invece, nuovo appuntamento interno con la sfida alla Liofilchem Roseto (11 ottobre).

Tra gli incontri più interessanti della prima parte di stagione figurano anche la gara casalinga contro la Ristopro Fabriano del 25 ottobre, il confronto esterno con la Virtus GVM Roma 1960 dell’8 novembre e la sfida al PalaBianchini contro la Pielle Livorno del 22 novembre.

Il girone di andata terminerà il 3 gennaio 2027, mentre l’ultima giornata della regular season è fissata per domenica 25 aprile. La stagione regolare sarà caratterizzata da cinque turni infrasettimanali: 11 novembre, 16 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio e 7 aprile. Prevista anche la sosta del 27 dicembre per le festività natalizie e quella del 14 marzo in occasione delle Finali di Coppa Italia LNP.

Il cammino verso la fase decisiva della stagione scatterà con i play-in dal 29 aprile, mentre playoff e playout si svilupperanno nel mese di maggio fino alle eventuali finali di giugno.

Parallelamente alla definizione del calendario, la Benacquista Latina ha annunciato un nuovo importante innesto per il roster. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Leonardo Demétrio, ala grande brasiliana con cittadinanza italiana, pronta a mettere esperienza e qualità al servizio della squadra.

Nato a Curitiba il 24 marzo 1994, alto 208 centimetri, Demétrio porta con sé un percorso internazionale costruito tra Brasile, Spagna, Giappone e Italia. Dopo gli inizi nel Minas, ha giocato nella Liga spagnola con Lleida, Breogán e Bilbao, prima di tornare in patria conquistando due titoli nazionali con il Flamengo.

Nel suo curriculum anche l’esperienza in Serie A italiana con la Carpegna Prosciutto Pesaro, oltre alle successive avventure in Spagna e Giappone e all’ultima stagione disputata nel massimo campionato brasiliano con il Paulistano.

Un percorso arricchito dalle presenze con la Nazionale brasiliana, dalle selezioni giovanili fino alla rappresentativa maggiore.

Con l’arrivo di Demétrio, la Benacquista aggiunge quindi un giocatore di grande esperienza internazionale al proprio progetto, in vista di una stagione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 27 settembre.