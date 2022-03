Benacquista, grande vittoria di squadra contro Forlì per 96-87

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un meritato successo sulla formazione dell’Unieuro Forlì (96-87) grazie a una bellissima prestazione di squadra.

Concentrazione, intensità, intesa tra i giocatori, buone percentuali al tiro: tutti elementi che hanno permesso agli uomini guidati da Coach Franco Gramenzi di riuscire a conquistare la prima vittoria del 2022, considerando che è stata anche la prima gara in cui la Benacquista ha potuto contare sul roster al completo.

Il rientro di Abdel Fall, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverse partite, è stato molto importante, ma in generale ogni componente della squadra ha dato il proprio contributo, ognuno ha messo in campo quel qualcosa in più per compiere l’ulteriore passo necessario per vincere.