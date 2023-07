Benacquista, il ritorno di Romeo: “Non ci saranno vie di mezzo”

Dopo 3 anni, la stagione 2023/24 con la maglia nerazzurra sarà la seconda esperienza per il classe 1997, Gabriele Romeo. Difatti la prima volta che l’atleta romano ha giocato nel club pontino risale al campionato 2019/20 di Serie A2.

Nelle stagioni successive Gabriele ha continuato a militare nella seconda serie nazionale e a incontrare il team latinense da avversario. In particolare nelle ultime due annate Romeo ha fatto parte del roster della Pallacanestro Trapani alla quale Romeo dedica un ringraziamento:

“Ringrazio la società di Trapani, Pietro e Nicola Basciano perché mi hanno fatto sentire a casa dentro e fuori dal campo, e aiutato a inserirmi al meglio, anche se ero arrivato a campionato iniziato”.

“Torno a Latina spinto dalle stesse motivazioni che mi hanno fatto restare a Trapani per due stagioni, ossia l’essermi trovato bene con la società, conoscere l’ambiente, le persone, buona parte dei compagni di squadra, oltre, ovviamente, all’ulteriore stimolo ricevuto dalla telefonata di Peppe (Coach Di Manno, ndr). Avermi cercato a distanza di qualche anno, e averlo fatto personalmente, mi ha fatto estremamente piacere, mi sono sentito voluto e apprezzato come persona e come giocatore. Lo ringrazio per questo”.

“Sarà la stagione più tosta da quando ho iniziato a giocare in Serie A2. Non ci saranno vie di mezzo, sarà un campionato agguerrito, ma conosco gran parte dei miei compagni e sono convinto che se lavoreremo bene, riusciremo a fare il nostro campionato nel miglior modo possibile”.

Il capo allenatore della Benacquista, Coach Giuseppe Di Manno commenta l’arrivo di Gabriele Romeo: “Abbiamo avuto Gabriele nella stagione 2019-2020 che si è conclusa in anticipo per l’arrivo della pandemia, quando si è presentata la possibilità di riaverlo con noi, abbiamo voluto coglierla subito poiché è il giusto tassello da aggiungere al gruppo dei giocatori confermati. Nelle ultime stagioni è diventato un giocatore sempre più affidabile, la sua caparbietà, la voglia di fare e di mettersi al servizio della squadra ne fanno una pedina fondamentale del nostro roster”.