Benacquista Latina a Rieti per un derby decisivo: “Sfida fondamentale, vogliamo dare continuità”

Giornata numero 35 del campionato di Serie B Nazionale, e per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà una sfida dal peso specifico altissimo. Sabato 5 aprile, alle 21:00, i nerazzurri faranno visita alla NPC Rieti sul parquet del PalaSojourner per un derby laziale che è anche uno scontro diretto cruciale per la salvezza.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica: Rieti è fanalino di coda con 10 punti, mentre Latina la precede di appena otto lunghezze, occupando la penultima posizione. Un quadro che rende i due punti in palio decisiviin chiave salvezza. All’andata, i reatini si imposero con il punteggio di 91-84, e questa sarà un’ulteriore motivazione per i padroni di casa, ma anche uno stimolo per Latina, intenzionata a proseguire la striscia di tre vittorie consecutive.

Le parole di Coach Alessandro Bagni

“Sabato ci attende un’altra sfida importantissima. Affronteremo una squadra che, come noi, è motivata a raggiungere l’obiettivo, quindi ogni partita diventa fondamentale. Rieti, inoltre, vorrà fare bella figura di fronte al proprio pubblico e scenderà sul parquet determinata al massimo. Dopo l’infortunio di Baldassarre, Fabi e Giunta sono i punti cardine nel reparto offensivo della Npc, sarà determinante mantenere alta l’attenzione difensiva soprattutto nei loro confronti.

Domenica scorsa siamo stati bravi a conquistare un’altra vittoria di altissimo valore contro un avversario che in questo finale di regular season sta lottando come noi per provare a raggiungere il miglior piazzamento possibile. Nel match di sabato dovremo essere altrettanto bravi a mantenere alto il livello di concentrazione e a essere ancora una volta solidi sia fisicamente, che mentalmente. Si tratta di un ulteriore scontro diretto e i due punti in palio valgono tantissimo, sono determinanti per la classifica. Dobbiamo continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo e affrontare anche questa nuova battaglia tutti insieme”.

Pellizzari: «Partire forti in difesa sarà la chiave»

Ad alzare il livello dell’entusiasmo in casa nerazzurra ci pensa anche la guardia Alberto Pellizzari, tra i protagonisti delle ultime settimane:

“Mi sto trovando molto bene, dal primo giorno che sono arrivato i ragazzi sono stati super e mi hanno fatto sentire a mio agio, ma devo ringraziare anche tutto lo staff tecnico che mi ha messo in condizioni di poter dare il mio contributo, aiutandomi ad adattarmi a un campionato più difficile.

Ora arriva il momento più delicato della stagione, ma sono sicuro che quello che posso dare, lo darò, per il bene della squadra. Sicuramente gli infortuni ci stanno condizionando, ma le recenti vittorie ci hanno tirato su il morale e allo stesso tempo hanno migliorato la chimica di squadra. È importante rimanere con questa sorta di entusiasmo, sapendo però che la strada è ancora lunga e siamo pronti a combattere fino alla fine.

Sabato sarà un’altra prova molto importante per noi. Affrontiamo Rieti, che ha tutte le carte in tavola per metterci in difficoltà, ma ovviamente vogliamo continuare la nostra striscia vincente. La chiave sarà partire forti in difesa, aggressivi su ogni pallone, sapendo quali sono le nostre qualità migliori e sfruttarle su ogni possesso. In queste settimane stiamo lavorando bene, anche se si può sempre migliorare, ma penso che sarà una bella sfida per dimostrare ancora quanto valiamo”.