Benacquista Latina, al PalaBianchini contro Torino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, affronterà la Reale Mutua Torino. L’appuntamento è al PalaBianchini domani 16 novembre alle ore 20:30.

Posticipo che si è reso necessario per consentire all’atleta nerazzurro Ivan Alipiev di unirsi alla Nazionale bulgara, impegnata nelle qualificazioni agli Europei del 2025.

L’atleta si è aggiunto al turno di riposo osservato dalla Benacquista in occasione della sesta giornata, dovuto al numero dispari delle squadre del Girone Verde del torneo dopo l’esclusione dell’Eurobasket Roma.

Il match infrasettimanale vedrà anche l’esordio in maglia nerazzurra di Kenneth Viglianisi, la new entry della squadra neroazzurra.

Torino è una delle migliori formazioni del campionato, ne ha dato dimostrazione nell’ultima gara disputata con Cremona, in cui nonostante le numerose assenze, è riuscita a conquistare un importante successo.

Sul fronte Benacquista, c’è grande voglia di tornare a vincere, smuovere il proprio punteggio in classifica e fare bella figura di fronte al proprio pubblico, che è atteso numeroso sulle tribune del palazzetto di via dei Mille.

Le parole di Coach Franco Gramenzi:

“Torniamo a giocare dopo il periodo di sosta e affronteremo una delle migliori squadre dell’intero torneo, che viene da una brillante vittoria, nonostante le tante assenze, con Cremona. Assenti che ci fa piacere siano ora rientrati, in modo da poter giocare la sfida di mercoledì ad armi pari. Dal canto nostro avremo l’esordio di Viglianisi, che seppur allenato non ha però il ritmo partita, grazie all’intervento immediato da parte della società per sostituire l’infortunato Cacace, che ne avrà per un po’. Arriviamo a questa sfida con grande attesa e voglia di tornare al successo”.