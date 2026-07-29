Benacquista Latina, arriva Gianmarco Arletti: energia e mentalità USA

Guardia classe 2001, 198 centimetri per 93 chilogrammi, Gianmarco Arletti è un nuovo giocatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Un innesto di qualità e prospettiva per la formazione nerazzurra, che aggiunge al proprio roster un atleta capace di unire fisicità, versatilità e una mentalità maturata attraverso esperienze importanti tra Italia e Stati Uniti.

Arriva a Latina dopo l’ultima stagione disputata in Serie A2 con la maglia della Sella Cento, al termine di un percorso che lo ha visto confrontarsi con realtà di alto livello. Nato a Bologna il 25 dicembre 2001, Arletti ha costruito una carriera particolare, iniziata nel settore giovanile della Salus Pallacanestro Bologna e proseguita con la Virtus Bologna, prima della scelta, a soli sedici anni, di trasferirsi negli Stati Uniti.

Un’esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso umano e sportivo. Dopo la Holy Cross Preparatory Academy, il giocatore ha disputato tre stagioni nella NCAA Division I con la University of Delaware, confrontandosi con un contesto competitivo e formativo che gli ha permesso di sviluppare una forte cultura del lavoro.

Tornato in Italia, Arletti ha proseguito la propria crescita in Serie A2 vestendo le maglie di Udine, Brindisi e Sella Cento, accumulando esperienza in uno dei campionati più difficili e intensi del panorama nazionale.

Nel raccontare la propria storia, il nuovo esterno nerazzurro individua nell’esperienza americana il momento chiave della sua crescita.

«Partire per gli Stati Uniti a sedici anni è stata un’esperienza che mi ha cambiato tanto. Se potessi tornare indietro rifarei tutto da capo. Quello che mi è rimasto di più è la mentalità: lì impari che durante ogni giornata hai tantissime occasioni per migliorarti, dentro e fuori dal campo, e sta a te sfruttarle».

Una filosofia che Arletti porta ancora oggi nel suo modo di vivere il basket.

«Il basket è sempre stato parte della mia vita. Fin da quando posso ricordare sono sempre stato in una palestra. Avere in famiglia persone che hanno vissuto questo sport mi ha aiutato tanto, anche attraverso quelle chiacchierate dopo allenamenti e partite che porto ancora con me».

La scelta di Latina nasce anche dalla condivisione di un progetto tecnico preciso.

«Del progetto Benacquista Latina Basket mi hanno colpito subito le ambizioni e la voglia di fare bene. Parlando con coach Paccariè ho ritrovato un’idea di pallacanestro che sento molto vicina alle mie caratteristiche: ritmo, energia, atletismo e intensità. So che sarà un posto dove si lavora bene, con la testa bassa, per crescere ogni giorno».

Infine, il primo messaggio ai tifosi nerazzurri:

«Sarò un giocatore che darà sempre tutto e che non si tirerà mai indietro. Non vedo davvero l’ora di conoscere questa città e iniziare questa nuova avventura».

Con l’arrivo di Gianmarco Arletti, la Benacquista aggiunge così un profilo in grado di garantire atletismo, intensità e una mentalità costruita attraverso esperienze internazionali. Un giocatore pronto a mettere il proprio bagaglio al servizio della squadra e a iniziare il nuovo capitolo della sua carriera in maglia nerazzurra.