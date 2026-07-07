Benacquista Latina, arriva la conferma del capitano Pastore

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket riparte da uno dei suoi simboli. Andrea Pastore continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche nella stagione, proseguendo un percorso che lo vede protagonista e punto di riferimento della squadra.

Play-guardia classe 1994, originario di Latina e cresciuto cestisticamente in città, Pastore rappresenta molto più di un semplice giocatore. Il suo rinnovo garantisce continuità a un progetto tecnico che punta a valorizzare esperienza, identità e senso di appartenenza.

Nel campionato appena concluso il capitano ha collezionato 29 presenze in stagione regolare, chiudendo con una media di 9,7 punti, 3 rimbalzi e 3,4 assist in oltre 22 minuti di utilizzo per gara. Numeri che confermano il suo peso sul parquet, ma anche la capacità di trascinare il gruppo nei momenti più complessi.

La conferma di Pastore rappresenta un tassello importante nella costruzione del nuovo roster. Leadership, conoscenza dell’ambiente e forte legame con la città fanno del capitano uno degli uomini chiave da cui la Benacquista Latina Basket ha scelto di ripartire per affrontare la nuova stagione con ambizione e continuità.