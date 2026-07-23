Benacquista Latina, arriva Nonkovic: fisicità e prospettiva

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua a costruire il roster in vista della nuova stagione e ufficializza l’arrivo di Nonkovic, ala classe 2002 che va ad arricchire il reparto esterni della formazione nerazzurra.

Nato a Roma il 15 settembre 2002, Nonkovic è un’ala di 201 centimetri per 100 chilogrammi, caratteristiche che gli permettono di garantire presenza fisica, versatilità e intensità su entrambi i lati del campo. Cresciuto cestisticamente tra Rieti e Verona, ha sviluppato il proprio percorso formativo in due realtà importanti del panorama nazionale, maturando esperienza e avvicinandosi progressivamente ai livelli della Serie A2.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Power Basket Nocera, mettendosi in evidenza per affidabilità, spirito di sacrificio e capacità di adattarsi alle esigenze della squadra. Doti che hanno convinto il club pontino a puntare su un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati competitivi.

Per il giocatore si tratta di una tappa importante nel proprio percorso di crescita. A Latina avrà l’opportunità di proseguire il proprio sviluppo tecnico e umano, portando in dote entusiasmo, energia e una forte cultura del lavoro.

Con il suo arrivo, la Benacquista aggiunge al roster un elemento che unisce prospettiva e solidità, inserendo nel gruppo un atleta dalle caratteristiche moderne e con ampi margini di miglioramento, chiamato a ritagliarsi uno spazio significativo nel nuovo progetto nerazzurro.