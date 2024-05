Benacquista Latina, arriva un’amara retrocessione

A Latina non basta una grande reazione d’orgoglio messa in campo, i pontini si arrendono sulla sirena ad Agrigento con la gara che termina con il parziale finale di 89-87. Un match amaro quello giocato sul parquet del PalaMoncada e che ha il significato di retrocessione matematica. A 6 giornate della fine della Fase Salvezza, sono infatti 12 i punti di distacco da Nardò che occupa l’ultima posizione valevole per la permanenza in A2.

Il prossimo appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 18:00 al Palasport Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno la Luiss Roma in occasione della quinta giornata della Fase Salvezza.