Benacquista Latina Basket, a Faenza serve tornare a vincere

E’ tempo di vigilia in casa Benacquista. I ragazzi di coach Gramenzi scenderanno in campo domani ore 18, in quel di Faenza, con un chiaro obiettivo: tornare alla vittoria dopo i due ko rimediati contro Virtus Roma e Luiss. I nerazzurri vogliono invertire la rotta e riprendere il cammino che li aveva portati a quota 18 punti nelle prime tredici giornate di campionato.

Al PalaCattani li attende però una sfida non proprio semplicissima, contro una delle squadre ancora imbattute nel raggruppamento, ossia la Tema Sinergie Raggisolaris Faenza. La squadra di coach Lorenzo Pansa arriva dal colpo esterno sul campo dell’Andrea Costa Imola, un successo che ha confermato lo stato di forma dei romagnoli e la solidità del loro fortino casalingo, dove è caduta anche la Luiss Roma dopo otto vittorie consecutive.

Faenza ha aperto il campionato con cinque vittorie di fila, cedendo solo a Livorno, ma Latina non vuole farsi intimidire: la squadra di Gramenzi ha dimostrato di poter reggere l’urto contro le migliori del girone e affronta la trasferta con la consapevolezza che serve una prestazione di carattere per rimettere punti in classifica e ritrovare entusiasmo.

Per i pontini si tratta di una sfida spartiacque: uscire dal PalaCattani con un risultato positivo significherebbe dare un segnale forte al campionato e a sé stessi, confermando che le recenti sconfitte non hanno scalfito la crescita e la competitività del gruppo.

A presentare la gara Brian Sacchetti:

“ Le ultime due partite non ci hanno fatto sorridere per il risultato finale, ma credo che ci abbiano insegnato molto. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni con la squadra e con lo staff: è vero che il risultato non ci ha premiato, però abbiamo dimostrato di potercela giocare davvero con chiunque. È mancato forse un pizzico di lucidità nei momenti finali, ma questo fa parte della pallacanestro e dello sport in generale. Deve essere un insegnamento per il prosieguo del campionato, che è lungo, difficile e impegnativo. Dobbiamo ripartire subito già dalla partita di domenica a Faenza.

Affrontiamo una squadra importante, che ha dimostrato di poter fare grandi colpi, vincendo partite di alto livello. Giocheremo fuori casa, in un ambiente caldo come quello del PalaCattani, che può dare grande spinta alla squadra di casa. Sarà una battaglia. Faenza ha talento, esperienza, gioca un basket piacevole e completo: è una squadra difficile da decifrare. Noi però abbiamo il nostro sistema, dobbiamo continuare a crederci e magari provare a introdurre qualcosa di diverso per metterli in difficoltà. L’obiettivo è sempre quello: provare a portare a casa la partita.