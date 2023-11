Benacquista Latina Basket, al PalaBianchini arriva Treviglio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare tra le mura amiche del PalaBianchini, dove domenica 19 novembre riceverà la Gruppo Mascio Treviglio in occasione della decima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West. Palla a due in programma alle ore 18:00.

Per la Benacquista sarà il primo incontro sul parquet del palazzetto di via dei Mille con Coach Sacco alla guida del team nerazzurro, che è reduce dalla buonissima prestazione sul campo di Casale Monferrato e che proverà a ripetere, se non a migliorare.

Treviglio è una squadra di prima fascia, con un roster di alto livello e che attualmente occupa la quarta posizione in classifica a quota 12 punti. La formazione guidata da Coach Finelli arriva a Latina dopo la vittoria casalinga ottenuta nel turno precedente sulla Juvi Cremona.