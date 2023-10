Benacquista Latina Basket: al PalaBianchini passa Cantù

Partita complicata per la Benacquista Latina Basket davanti al pubblico amico. L’Acqua San Bernardo Cantù era un avversario con superiori qualità tecnico/fisiche rispetto ai pontini che però hanno avuto una buona reazione nell’ultimo quarto, dimezzando un divario che era cresciuto ormai di 30 punti e fermando il punteggio sulla sirena sul 70-81.

Il risultato, mai in discussione e sempre con gli ospiti in vantaggio, è accettabile tenendo conto del calibro della corazzata che è scesa sul parquet del PalaBianchini.

Gara da archiviare immediatamente per il Latina in quanto domenica i nerazzurri saranno di nuovo sul parquet per affrontare la prima di due trasferte consecutive.

I pontini, infatti, affronteranno a domicilio prima Rieti e poi Milano. Un calendario certamente non semplice in questo mese di ottobre, ma dall’indubbio impegno messo in campo dai ragazzi di Capitan Fall per riuscire a smuovere il proprio punteggio nella classifica del girone verde del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il prossimo appuntamento è per domenica 15 ottobre 2023 alle ore 18:30 al PalaSojourner, dove i nerazzurri affronteranno a domicilio la Real Sebastiani Rieti in occasione della quarta giornata del Campionato.