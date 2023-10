Benacquista Latina Basket, arriva la sfida con l’Urania Milano

Un calendario difficile quello che sta affrontando la Benacquista Assicurazioni Latina Basket in questo mese di ottobre in cui ha avuto inizio il campionato di Serie A2 Old Wild West. Gli uomini guidati da Coach Di Manno si apprestano ad affrontare la seconda trasferta consecutiva, che sabato 21 ottobre li vedrà impegnati all’Allianz Cloud PalaLido contro i padroni di casa della Wegreenit Urania Milano. Palla a due alle ore 20:30 per una partita tanto difficile, quanto importante per i nerazzurri che sono alla ricerca della prima vittoria in regular season.

Milano è a quota 4 punti in classifica, frutto di 2 successi in trasferta sui campi di Treviglio e Vigevano, mentre tra le mura amiche si è arresa alle due formazioni siciliane Agrigento e Trapani. Anche per il team lombardo sarà, quindi, un match dal peso specifico rilevante, perché vorrà ben figurare di fronte al proprio pubblico cercando di mettere in cascina i primi 2 punti casalinghi.

Una gara che Latina dovrà affrontare quasi sicuramente con le rotazioni ridotte, dato che durante la settimana non si sono allenati Parrillo (sindrome influenzale) Viglianisi (riacutizzazione del problema all’adduttore) e Romeo (infiammazione del tendine di Achille), ma con rinnovata e aumentata energia.

Le motivazioni, prima fra tutte l’attuale posizione in classifica, la concentrazione e la voglia di vincere saranno per i nerazzurri il leit motiv della quinta giornata del campionato.