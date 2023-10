Benacquista Latina Basket, derby tutto laziale contro Rieti

In occasione della 4a giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West. Match in programma per domenica 15 ottobre, con palla a due alle ore 18:30, sul parquet del Palasojourner di Rieti andrà in scena il primo derby laziale della stagione 2023/2024 per i pontini della Benacquista Latina Basket.

La Sebastiani Rieti è al momento una delle compagini più in forma del torneo, che Capitan Fall e compagni hanno già avuto modo di incontrare durante la Supercoppa e di cui hanno già testato la grande potenzialità.

Rieti, che si trova a quota 4 punti in classifica grazie alle vittorie conquistate sul campo di Agrigento e contro Torino, è reduce dalla sconfitta di misura in casa di Treviglio (89-88) e vorrà sicuramente ben figurare di fronte al proprio pubblico mirando a un nuovo successo casalingo.

Una gara dal grande peso specifico per la formazione pontina, che, dal canto suo, è determinata a scendere in campo con rinnovata energia puntando a conquistare i due punti in palio e smuovere la propria posizione nella classifica del girone verde.

Gli uomini di Coach Di Manno ripartiranno dalle buone cose fatte fino a questo momento, evitando di ripetere gli errori precedenti, ma soprattutto dovranno fare in modo di essere uniti al punto da far diventare la coesione la loro più grande forza.

Il campionato è iniziato da poco, il cammino da percorrere è ancora lungo e, per quanto a Latina sia toccata una partenza in salita, nulla è perduto e la stagione è ancora tutta da scrivere.