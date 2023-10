Benacquista Latina Basket, domani arriva la corazzata Cantù

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna in campo domani 11 Ottobre per il primo impegno infrasettimanale della stagione. Palla a due alle ore 20:30, quando i nerazzurri riceveranno sul parquet del PalaBianchini l’Acqua San Bernardo Cantù.

Sarà una partita impegnativa per i ragazzi di coach Di Manno, che dovranno rimanere concentrati e uniti per tutta la durata del match, per tenere testa a una delle squadre create per disputare una stagione di vertice e puntare al salto di categoria.

I nerazzurri, reduci dalla sfida al photofinish di sabato scorso con Cremona, sono ancora a quota zero in classifica e proveranno a sfruttare al meglio l’opportunità di giocare nuovamente tra le mura amiche.

Sul fronte avversario, i canturini di coach Cagnardi, subentrato dopo l’esonero di Meo Sacchetti, che di punti in classifica ne hanno 2 (vittoria esterna a Cremona nel primo turno), arriveranno a Latina dopo la sconfitta interna sempre negli ultimi secondi, contro Treviglio