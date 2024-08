Benacquista Latina Basket: Felix Amo confermato per la stagione 24/25

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ufficialmente confermato l’accordo con Felix Amo, che continuerà a far parte della prima squadra, ora impegnata in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25. Amo, giovane talento classe 2004, ricopre i ruoli di guardia e ala, con un’altezza di 190 cm e un peso di 80 kg.

Durante la scorsa stagione, Amo ha vestito la maglia del Latina nel campionato di Serie A2, dove ha avuto l’opportunità di crescere e maturare come giocatore. Nella fase salvezza del campionato, ha registrato una media di 6 punti, 0.88 rimbalzi e 0.5 assist per partita, giocando in media 23.5 minuti a partita. Oltre al suo contributo alla prima squadra, Amo ha disputato alcune partite con la formazione giovanile in DR2, distinguendosi per le sue capacità.

La dirigenza e lo staff tecnico sono fiduciosi che Amo continuerà a crescere e a sviluppare il suo potenziale, diventando un elemento chiave per il futuro della squadra.