Benacquista Latina Basket in trasferta contro la Sella Cento

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara per affrontare la trasferta in Emilia Romagna contro la Sella Cento presso il Balturn Arena, sabato 30 marzo 2024 alle ore 19:00, nell’ambito della giornata 7 della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Per la squadra nerazzurra, la partita riveste un’importanza cruciale, considerando la posizione in classifica e il numero di partite rimanenti prima della fine della Seconda Fase di Qualificazione.

Latina è determinata a conquistare punti preziosi per risalire in classifica e perseguire l’obiettivo prefissato. Tuttavia, i padroni di casa arrivano alla sfida con un buon momento di forma, avendo vinto 7 delle ultime 9 partite disputate e occupando attualmente la settima posizione nel Girone Rosso con 26 punti.

Per Latina sarà essenziale un approccio al match determinato e concentrato fin dal primo minuto, mostrando grinta, intensità e impegno come fatto durante tutta la stagione.