Benacquista Latina Basket, ko anche a Milano

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket con le rotazioni ridotte per via delle assenze di Salvatore Parrillo e Kenneth Viglianisi (in panchina solo per onor di firma) e con alcuni errori banali nei momenti clou del match, non riesce a smuovere il proprio punteggio in classifica cedendo ai padroni di casa della Wegreenit Urania Milano (privi di Amato) con il risultato finale di 96-82.

Complice una difesa non sempre all’altezza dell’avversario, i nerazzurri sono costretti anche in questa occasione a rimandare la conquista dei primi due punti stagionali. Sperando di poter recuperare al più presto gli atleti infortunati, la Benacquista non perde la voglia di continuare a lavorare e lottare per uscire da questo delicato momento dopo cinque sconfitte in altrettante partite ed un desolante ultimo posto in classifica.

Il prossimo appuntamento è per sabato 28 ottobre 2023 alle ore 19:00 al PalaBianchini, dove i nerazzurri, riceveranno Trapani Shark in occasione della sesta giornata del Campionato.

URANIA MILANO – BENACQUISTA LATINA 96-82

Wegreenit Urania Milano: Anchisi, Potts 21, Piunti 6, Lupusor 23, Montano 13, Landi 13, Bonacini 4, Solimeno, Severini 16, Ciccarelli, Cavallero.

Coach Villa. Vice Riva. Assistente Locati.

Tiri da 2 58% (21/36), tiri da 3 44% (16/36), tiri liberi 100% (6/6)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Gaines 21, Amo, Romeo 9, Mladenov 4, Cicchetti 8, Viglianisi n.e., Fall 13, Moretti 15, Alipiev 12, Collazo n.e..

Coach Di Manno. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 50% (23/46), tiri da 3 47% (9/19), tiri liberi 53% (9/17)