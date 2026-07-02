Benacquista Latina Basket, Riccardo Esposito sarà il vice di Paccariè

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua a definire il proprio assetto tecnico in vista del campionato di Serie B Nazionale 2026/2027. Dopo l’arrivo di coach Andrea Paccariè, il club nerazzurro ha ufficializzato anche l’ingresso di Riccardo Esposito, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra.

Si tratta di una scelta nel segno della continuità e dell’esperienza. Esposito, infatti, ha condiviso per anni il proprio percorso professionale con Paccariè, formando un tandem tecnico che ha ottenuto risultati importanti nel panorama cestistico nazionale.

Nato a Napoli il 28 giugno 1966, Esposito vanta una lunga carriera nel mondo della pallacanestro. Da giocatore, nel ruolo di ala grande, ha indossato le maglie di società prestigiose come Sebastiani Rieti, Treviso, Varese, Trieste, Avellino e Dinamo Sassari, oltre a vivere un’esperienza all’estero con il Bayer Leverkusen. Nel suo curriculum anche la partecipazione a una finale di Eurolega.

Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziando nei settori giovanili e maturando successivamente esperienze a Ferentino e Senigallia. Negli anni ha poi lavorato come assistente allenatore in realtà di primo piano come Virtus Roma e LUISS Roma.

Proprio con la formazione universitaria capitolina ha costruito gran parte del proprio percorso tecnico insieme ad Andrea Paccariè, contribuendo alla crescita di un progetto culminato con risultati di assoluto rilievo e con la promozione in Serie A2. Nella parte finale della scorsa stagione, inoltre, ha fatto parte dello staff tecnico della Sebastiani Rieti nel campionato di Serie A2.

“Ho accettato con entusiasmo il progetto della Benacquista Assicurazioni Latina Basket perché questa società ha sempre trasmesso un’immagine di grande serietà”, ha dichiarato Esposito. “Ritrovare coach Paccariè rappresenta un valore aggiunto. Ci conosciamo alla perfezione e condividiamo la stessa idea di pallacanestro e lo stesso modo di lavorare”.

L’ex cestista ha sottolineato anche l’importanza del senso di appartenenza all’interno di una squadra: “Creare un gruppo unito, far sentire ogni giocatore parte di un progetto condiviso e rappresentare con orgoglio la maglia e la città sono elementi indispensabili per costruire qualcosa di importante”.

Con l’arrivo di Riccardo Esposito prende quindi sempre più forma il nuovo corso della Benacquista Latina Basket, che punta su esperienza, affiatamento e competenze per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.