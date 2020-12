La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce sconfitta al Palaterme di Montecatini nel match contro il Pistoia.

L’incontro finisce sul risultato di 81-70 e sfuma per i nerazzurri il tentativo di conquistare i primi due punti in trasferta.

Nulla da fare contro un’avversaria di livello e grande esperienza come la Giorgio Tesi Group Pistoia. Una partita difficile per i pontini che hanno affrontato una formazione, seppur priva di un giocatore importante come Marks, composta da tanti giocatori veterani non solo della categoria, ma anche della Serie A1.

Comunque buona prestazioni per Fabrizio Piccone, playmaker classe 98, che è stato il miglior realizzatore della gara, mettendo a referto 21 punti (14 in 5 minuti nel secondo quarto). Doppia cifra anche per Gabriele Benetti, che ne ha firmati 13.

Nuovo match in arrivo. L’8 dicembre ore 18, la formazione di coach Gramenzi ospiterà tra le mura casalinghe la Givova Scafati, in occasione del recupero della prima giornata di regular season.

Giorgio Tesi Group Pistoia vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket (15-15, 40-35, 63-54).

Giorgio Tesi Group Pistoia: Marks ne, Della Rosa 4, Poletti 17, Del Chiaro ne, Saccaggi 15, Sims 21, Allinei ne, Querci 3, Wheatle 8, Riismaa 6, Zucca 5. Coach Carrea. Vice Bongi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 13, Lewis 11, Hajrovic n.e., Piccone 21, Passera 8, Mouaha 5, Baldasso 1, Bisconti 3, Raucci 6, Gilbeck 2. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Note: Gara a porte chiuse. Uscito per 5 falli Riismaa per Pistoia.

Arbitri dell’incontro: Gonella Edoardo di Genova, Gagno Gabriele di Spresiano (TV), Giovannetti Giulio di Rivoli (TO)