Benacquista Latina Basket, sconfitta contro la capolista Trapani

PRIMO QUARTO: Fin dalle prime battute la gara mostra un ritmo alto con le due formazioni che dopo i primi 3 minuti di gioco sono pari a quota 7 punti. C’è grande fisicità in campo, soprattutto sotto le plance dove Moretti riesce a farsi valere e mantenere Latina in scia (11-12 al 5′). Gli ospiti riescono ad allungare sull’11-17 e con 3:26″ sul cronometro Coach Di Manno chiama il primo time-out del match. Il gioco riprende con qualche rotazione sulla panchina nerazzurra e Parrillo che riduce il divario (13-17). Latina è sfortunata su un paio di conclusioni, ne approfitta Trapani per incrementare il proprio vantaggio (13-22 a 1:35″ dalla sirena). Gli ospiti trovano ripetutamente la via del canestro, mentre i padroni di casa faticano e il primo quarto va in archivio sul 17-29.