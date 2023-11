Benacquista Latina Basket, stasera c’è Vigevano

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è reduce dall’emozionante vittoria conquistata sul parquet dello storico palazzetto dello sport di Roma contro la Luiss, in una gara importantissima dal punto di vista della classifica.

I nerazzurri ora sono pronti a confrontarsi con l’Elachem Vigevano 1955, tra le mura amiche del PalaBianchini, in occasione dell’ottava giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Appuntamento fissato per stasera alle ore 18:00.

Gli uomini di coach Di Manno, dopo la soddisfazione ottenuta nel turno infrasettimanale, sono tornati subito in palestra in settimana con un rinnovato entusiasmo, un ulteriore fiducia, ma soprattutto con la consapevolezza che sarà necessario continuare a lottare con grande veemenza per poter raggiungere l’obiettivo.

Il Vigevano, al pari dei nerazzurri, ha al suo attivo 2 punti, frutto della vittoria di misura conquistata su Monferrato (78-77) alla terza giornata, motivo per cui la gara ha un peso specifico rilevante ai fini della classifica.

Parrillo e compagni confidano nella presenza di tanti tifosi sugli spalti del PalaBianchini, perché l’iniezione di fiducia che i nerazzurri hanno ricevuto dal pubblico, mercoledì in occasione del match con la Luiss, è stata determinante.

Ottobre è stato un mese difficile per la Benacquista, un novembre perciò iniziato con un bel sorriso con la squadra di Di Manno che darà il 100% per continuare a sorridere, anche tra le mura amiche.