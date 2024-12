Benacquista Latina Basket: trasferta impegnativa a Ruvo di Puglia

Nel turno prenatalizio del campionato, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è attesa da una sfida di grande intensità. Domani, domenica 22 dicembre, alle ore 18:00, i nerazzurri scenderanno sul parquet del PalaColombo per affrontare la Crifo Wines Ruvo di Puglia, una delle squadre più competitive della stagione.

La squadra di Coach Martelossi arriva all’appuntamento in un momento di ritrovata fiducia, grazie alle due vittorie consecutive che hanno riportato entusiasmo e determinazione nel gruppo. Con 8 punti in classifica, Latina è alla ricerca di continuità per risalire posizioni e chiudere l’anno con un risultato importante. Gli allenamenti sono stati intensi, e l’obiettivo è mantenere il trend positivo contro un’avversaria di livello.

La formazione pugliese, attualmente con 20 punti, è tra le protagoniste del campionato. Costruita con ambizioni elevate, può contare su giocatori di esperienza come Joshua Jackson, Bernardo Musso e Jacopo Borra, tutti ex Latina. Dopo un ottimo avvio di stagione, che l’ha vista in solitaria al secondo posto fino alla decima giornata, Ruvo ha attraversato qualche difficoltà recente, culminata nella sconfitta nel derby contro San Severo. Questo rende la squadra ancor più determinata a riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Latina dovrà affrontare una partita ostica, non solo per il valore tecnico dell’avversario, ma anche per l’atmosfera del PalaColombo, sempre calorosa e partecipe. Una prova di carattere sarà necessaria per cercare di strappare punti fondamentali e proseguire il cammino di crescita.

Un test importante per chiudere al meglio il 2024 e guardare con fiducia al futuro.