Benacquista Latina Basket, vittoria preziosa contro Golfo Piombino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha conquistato una vittoria fondamentale nella 27esima giornata del campionato, superando la Solbat Golfo Piombino con il punteggio di 74-64. Un successo importante, frutto di una prestazione corale e di un’ottima organizzazione difensiva, che ha permesso ai nerazzurri di controllare il match e ottenere due punti preziosi in ottica classifica.

Latina ha saputo imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, costruendo azioni fluide in attacco e mantenendo alta l’intensità in difesa. Il Golfo Piombino ha provato a restare agganciato alla partita, ma la solidità dei pontini ha fatto la differenza nei momenti chiave del match. La squadra di coach Gramenzi ha dimostrato compattezza e grande concentrazione, elementi che si sono rivelati decisivi nel corso della gara.

L’ottima prova difensiva ha limitato le iniziative offensive degli avversari, costretti spesso a tiri difficili e a forzature. In attacco, la Benacquista ha messo in mostra un buon gioco di squadra, con passaggi veloci e scelte di tiro intelligenti che hanno permesso di trovare soluzioni efficaci contro la difesa avversaria.

Costantino Bechi protagonista del match

A spiccare su tutti è stato Costantino Bechi, miglior realizzatore della partita con 20 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. La sua valutazione di 27 dimostra l’impatto significativo avuto sul match, sia in fase offensiva che difensiva. Bechi ha guidato la squadra con personalità, risultando una pedina fondamentale per il successo nerazzurro. Le sue giocate hanno dato fiducia ai compagni, contribuendo in modo determinante alla vittoria.

Prossima sfida contro Salerno

Archiviato il successo contro Piombino, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è attesa da un’altra prova importante. Mercoledì 19 febbraio, alle ore 20:00, i nerazzurri affronteranno in trasferta la LDR Power Basket Salerno presso il Palasport “Carmine Longo” di Capriglia di Pellezzano. Una sfida cruciale per confermare il buon momento e continuare la corsa in campionato.

La squadra pontina dovrà mantenere alta la concentrazione per affrontare un avversario ostico, con la consapevolezza che una vittoria potrebbe dare ulteriore slancio alla propria stagione. Con l’entusiasmo generato dall’ultima prestazione e la determinazione mostrata sul parquet, la Benacquista si prepara a un altro importante banco di prova.