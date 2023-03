Benacquista Latina, domani recupero con Rieti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket tornerà al PalaBianchini nell’anticipo di venerdì 10 marzo, per il recupero della giornata 22 del Campionato di Serie A2 con la Kienergia Npc Rieti alle ore 20:30.

Entrambe le squadre punteranno al successo al termine della gara per un miglior piazzamento nel campionato, e sarà fondamentale il sostegno dei tifosi per la Benacquista al fine di vincere il match.

Le parole di coach Franco Gramenzi: “Affrontiamo queste ultime due partite, che sono come due finali, sul nostro campo, e mai come adesso c’è bisogno di avere un palazzetto caldo. Purtroppo continua il nostro periodo difficile per ciò che riguarda gli infortuni, per cui affronteremo queste due gare con assenze importanti. Questo richiederà un sacrificio importante da parte di tutti, perché sono due gare che potrebbero consentirci l’accesso alla seconda fase nel girone bianco”.