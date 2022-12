Benacquista Latina, domani ultima partita del 2022

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, è pronta ad affrontare l’ultina gara del 2022, in cui riceverà al PalaBianchini la Novipiù Monferrato Basket, in occasione della prima sfida del girone di ritorno.

L’ inizio della partita alle ore 20:30 di domani, giovedì 22 dicembre 2022.

Una partita difficile e di grandissimo valore in termini di classifica. La compagine piemontese è attualmente a quota 10 punti in classifica, esattamente come il team pontino, ma occupa lo scalino più in alto rispetto ai nerazzurri. Grazie al successo che la Novipiù aveva conseguito in occasione della partita di esordio dell’andata (91-70 lo scorso 1 ottobre al PalaFerraris) i rossoblu sono ottavi, Latina segue a ruota in nona posizione.

È proprio alla luce del risultato dell’andata, che il match assume una grande importanza rispetto alla classifica e al valore che avranno gli scontri diretti al termine della prima fase.

La Benacquista arriva alla gara reduce da una prestazione sottotono e con grande desiderio di rivalsa, ma anche la Novipiù ha voglia di riscatto dopo la sconfitta subita in quel di Agrigento. Entrambe le squadre sono spinte da forti motivazioni e daranno vita sicuramente a un incontro avvincente.

Le parole di Coach Gramenzi: