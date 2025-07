Benacquista Latina, il colpo Sacchetti completa il roster

Anche Brian Sacchetti si aggiunge e chiude il roster di giocatori di coach Gramenzi: è un nuovo giocatore della Bencquista Assicurazioni Latina Basket. L’esperto e blasonato atleta, ala classe ’86, è reduce dalla vittoria del campionato di Serie B Nazionale con la Pallacanestro Roseto, di cui era anche capitano, terminando la stagione regolare con 10.1 punti,4.9 rimbalzi e 3.1 assist di media a partita in 26 minuti di utilizzo.

Un giocatore che non necessita di presentazione alcuna. La sua esperienza, i suoi successi, la sua carriera cestistica trovano riscontro su pagine importanti della storia recente della pallacanestro italiana. Un fuoriclasse per il campionato di B Nazionale e ne ha dato chiara dimostrazione nella stagione appena conclusa a Roseto. A Latina ritrova anche Andrea Pastore, fresco di ritorno a casa

“Quando ho ricevuto la chiamata di Coach Gramenzi – ha detto Sacchetti ai microfoni della società, ho accettato in un batter d’occhio e questo mi ha fatto capire che il mio viaggio nella pallacanestro non è ancora giunto al termine. Ho una grande voglia di dare il mio contributo, di aiutare la squadra e i compagni più giovani a crescere. Darò il massimo, come ho sempre fatto nella mia carriera, ma cercherò di essere un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi della squadra e tra questi c’è sicuramente la voglia di rendere i tifosi di Latina orgogliosi – prosegue Brian – La famiglia Benacquista ci tiene particolarmente a riportare in alto il nome di Latina nella pallacanestro, ne ha dato sempre ampia dimostrazione, e in questa stagione ci sono tutte le premesse per ricreare entusiasmo nel pubblico”.