Benacquista Latina incontenibile, Pielle Livorno senza scampo (93-76)

La Benacquista Latina si rialza immediatamente e impartisce una lezione severa alla quotatissima Pielle Livorno, sconfitta sul parquet di Cisterna con un sono 93-76. Match condotto in lungo e in largo dal quintetto di Gramenzi, che ha chiuso ogni parziale costantemente in vantaggio, senza mai concedere ai toscani lo spunto per giocarsela sul punto a punto. Benacquista – Livorno 40-33 all’intervallo lungo. La forbice si è allargata ulteriormente tra terzo e quarto parziale fino all’eloquente 93-76 conclusivo.

Prestazione maiuscola di capitan Andrea Pastore, 20 punti all’attivo, di cui 12 realizzati con 4 bombe sulle 6 tentate (67%), mentre è stato perfetto nei tiri liberi (6/6), concedendosi anche una giocata solitaria da 2 punti. Sugli scudi anche Marko Bakovic, autore di 18 punti, miglior realizzatore da 2 (7/9).

Next match domenica 19 ottobre ancora in casa contro Casoria, che vanta all’attivo solo una vittoria. Palla a due alle 18. Pontini che con questa vittoria agganciano proprio Pielle al secondo posto, occupato anche dalla Virtus Roma, alle spalle di Juvecaserta e Faenza, al comando entrambe a punteggio pieno.

Benacquista Assicurazioni Latina – Verodol CBD Pielle Livorno 93-76 (24-20, 16-13, 22-15, 31-28)

Benacquista Assicurazioni Latina: Andrea Pastore 20 (1/1, 4/6), Marko Baković 18 (7/9, 0/1), Antonio Gallo 14 (4/5, 2/3), Alessandro Cipolla 13 (3/7, 2/4), Raphael Chiti 8 (1/2, 2/7), Ilario Simonetti 8 (2/4, 1/1), Edoardo Di emidio 6 (1/3, 1/3), Curtis Nwohuocha 3 (1/4, 0/0), Ousmane Maiga 3 (0/0, 1/2), Daniele Palombo 0 (0/0, 0/0), Alberto Pellizzari 0 (0/0, 0/0), Stefano Zappone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 30 11 + 19 (Marko Baković 8) – Assist: 24 (Antonio Gallo 7)

Verodol CBD Pielle Livorno: Dmytro Klyuchnyk 18 (5/7, 0/0), Jacopo Lucarelli 11 (3/3, 1/5), Michele Ebeling 10 (4/5, 0/4), Mattia Venucci 10 (1/2, 2/8), Denis Alibegovic 9 (1/3, 1/2), Ennio Leonzio 8 (1/6, 0/3), Marco Mennella 7 (0/0, 1/2), David Gabrovsek 3 (1/3, 0/0), Davide Bonacini 0 (0/0, 0/0), Christian luigi Kouassi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Ramacciotti 0 (0/0, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 33 – Rimbalzi: 24 8 + 16 (Dmytro Klyuchnyk, Ennio Leonzio 6) – Assist: 16 (Ennio Leonzio 6)