Benacquista Latina, lavoro sul vivaio: conferme e novità per il settore giovanile

Archiviata con soddisfazione la stagione agonistica 2024/25, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket non si è fermata. Anzi, ha rilanciato, continuando a investire energie e risorse nel proprio settore giovanile, autentico cuore pulsante del progetto nerazzurro.

Il club pontino, che nella scorsa annata ha potuto festeggiare sia importanti promozioni che una costante crescita tecnica e personale dei propri giovani, ha proseguito il lavoro anche oltre i confini del calendario ufficiale. Sono stati organizzati allenamenti con lo staff al completo e giornate di reclutamento per ampliare ulteriormente il gruppo atleti in vista della stagione 2025/26.

Un lavoro quotidiano, silenzioso ma instancabile, che non si misura solo nei risultati, ma soprattutto nella costruzione di valori: spirito di sacrificio, atteggiamento corretto, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno.

Per la prossima stagione il progetto si arricchisce di un nuovo tassello importante: Coach Estaban Sanchez, che lavorerà fianco a fianco con il Responsabile del Settore Giovanile, Erich Franchini, nel coordinamento dei gruppi che coinvolgeranno i ragazzi più grandi. Lo stesso Franchini avrà poi la responsabilità diretta del gruppo Under 15 e guiderà lo sviluppo del progetto LbkNet, rete virtuosa che unisce Latina Basket a società amiche come Basket Bee e Academy Terracina, con l’obiettivo di creare sinergie e offrire percorsi sempre più completi ai giovani.

Sono stati confermati anche Jacopo Caldarozzi, Paolo Pascarelli, Giovanni Coronini, Alessandro Bagni e il preparatore fisico Andrea Cappelli, che curerà la crescita atletica dei ragazzi nerazzurri.

Come avvenuto nelle ultime stagioni, Latina Basket prenderà parte sia ai campionati federali FIP, sia a quelli organizzati dagli enti di promozione sportiva, per garantire a ogni ragazzo il giusto spazio, i corretti stimoli e opportunità di confronto adeguate al proprio livello.

Ecco nel dettaglio i campionati FIP ai quali la società parteciperà nel 2025/26:

DR1

Under 19 Gold

Under 19 Silver

Under 17 Eccellenza

Under 17 Gold

Under 15 Eccellenza

Under 15 Silver

Under 14 Gold

Under 13 Gold

Un progetto ambizioso e inclusivo, fondato sulla valorizzazione del territorio, sulla crescita tecnica e umana dei ragazzi e sulla continuità di un lavoro che, anno dopo anno, sta dando frutti concreti e visibili.