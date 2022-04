Benacquista Latina, Mouhaha al Cividale

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con l’atleta camerunense, di formazione italiana, classe 2000, Aristide Mouaha che terminerà la stagione sportiva 2021/22 con la UEB Gesteco Cividale in Serie B.

Aristide si accasa, quindi, alla corte di Coach Stefano Pillastrini vestendo la maglia di una delle formazioni di vertice del Girone B del Campionato di Serie B per rinforzare il roster di un team pronto ad affrontare i play-off di categoria.

Cividale è in vetta alla classifica a quota 48 punti insieme a Cremona, quando mancano ancora 2 giornate al termine della regular season, e per il giovane Mouaha sarà un’esperienza altamente formativa, oltre che stimolante. Nel roster di Cividale troverà anche un altro volto noto nell’ambiente pontino, il playmaker/guardia classe 1997, Alessandro Cassese, che ha indossato la casacca della Benacquista per due stagioni consecutive (2018-2020).

Ad Aristide, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista, dello staff dirigenziale e tecnico e di tutta la società nerazzurra, va il ringraziamento per tutto l’impegno profuso nel corso delle ultime due stagioni con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, per la disponibilità, l’energia e l’entusiasmo con cui ha affrontato la sua esperienza nel capoluogo pontino e un sincero e caloroso “in bocca al lupo” per questo finale di stagione e le migliori fortune professionali per il futuro.